Блэшилл — об игре США и Канады: жёсткое противостояние на старте — это здорово

Главный тренер сборной США Джефф Блэшилл поделился ожиданиями от матча со сборной Канады на ЧМ-2018.



«У нас есть группа форвардов с высоким мастерством и два элитных „финишёра“ — Андерс Ли и Крис Крайдер. Также мы располагаем хорошим защитным ядром, которое позволит нападающим создавать возможности. Это сочетание может принести успех.



Игра с Канадой на старте ЧМ? У нас сразу будет жёсткое противостояние, и это здорово. Это даст нам возможность оценить силы», — приводит слова Блэшилла USA Hockey.