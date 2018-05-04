Евгений Малкин повторил российский рекорд по победным голам в Кубке Стэнли

В четвёртом матче полуфинальной серии Восточной конференции «Питтсбург Пингвинз» на домашней площадке принимал «Вашингтон Кэпиталз» и победил со счётом 3:1 (0:0, 2:1, 1:0). Победную шайбу в матче записал на свой счёт российский форвард Евгений Малкин.

Малкин вышел на второе место по победным голам в истории «Питтсбурга» в Кубке Стэнли. Всего у него стало 12 победных голов, что позволило обойти Марио Лемье (11). Впереди только Яромир Ягр с 14 голами.

Кроме того, форвард «Пингвинз» повторил российский рекорд по победным голам в Кубке Стэнли, который ранее делили Сергей Фёдоров и Вячеслав Козлов.

Победную шайбу Малкина также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Весь обзор матча можно посмотреть на «Чемпионате».