«Автомобилист» заключил контракт с нападающим Стефаном Да Костой

Капитан сборной Франции Стефан Да Коста продолжит карьеру в Континентальной хоккейной лиге. Французский нападающий пополнил состав «Автомобилиста», информирует пресс-служба КХЛ. Соглашение заключено на один сезон.

28-летний Да Коста в минувшем сезоне играл в Швейцарии за «Женеву-Серветт». В 28 матчах «регулярки» он забросил 8 шайб и сделал 17 голевых передач, в 5 играх плей-офф он набрал 4 (2+2) очка.

В КХЛ француз выступал с 2014 по 2017 год. В 133 матчах за ЦСКА Да Коста набрал 124 (61+63) очка при показателе полезности "+44". Летом прошлого года после неудачных переговоров с клубами НХЛ подписал контракт с «Женевой».