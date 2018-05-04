Бучневич: гол в ворота французов не самый простой в сезоне. Был проще — «Вегасу»

Нападающий сборной России по хоккею Павел Бучневич подвёл итоги матча с командой Франции (7:0).



«Хорошая игра, в обороне нормально сыграли. Второй период немного смазали. Идём дальше. Гол в ворота французов не самый простой в сезоне. Был проще — «Вегасу». Обычно у меня шайба соскакивает, так что сегодня решил подстраховаться. Первый матч нужен для того, чтобы получить раскованность и уверенность перед другими соперникам. Франция — хорошая команда, но думаю, что игра с Россией для них не самая важная на турнире», — передаёт слова Бучневича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.