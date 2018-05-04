Гарипов: рад продлению контракта с «Ак Барсом», со Всевышним одержим много побед

Голкипер казанского «Ак Барса» Эмиль Гарипов прокомментировал продление контракта с казанским клубом на два года.

«Рад, что удалось договориться и продлить контракт с «Ак Барсом». Это мой родной клуб, который открыл мне дорогу в большой хоккей. Хочу своим трудом приносить пользу «Ак Барсу». С помощью Всевышнего мы одержим ещё много побед. Ин ша Аллах», — цитирует Гарипова пресс-служба «Ак Барса».

В минувшем сезоне Гарипов провёл 47 матчей в регулярном чемпионате КХЛ при коэффициенте надёжности 1,99 и 93,1 процента отражённых бросков. В 19 играх Кубка Гагарина он пропускал 1,55 шайбы за матч и отражал 94,4% бросков.