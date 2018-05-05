Тренер сборной США: матч с Канадой — отличный способ начать чемпионат мира

Главный тренер сборной США Джефф Блэшилл подвёл итоги выигранного матча с командой Канады (5:4 Б) на чемпионате мира — 2018. Обе команды проводили свою дебютную игру на турнире.



«Это был отличный способ начать чемпионат мира. Мы начали матч в низком темпе, но позже мы доказали, что можем хорошо конкурировать. Несколько наших ребят выдали отличные выступления, мы будем стремиться к подобному и двигаться вперёд», — приводит слова специалиста USA Hockey.



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею 2018

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