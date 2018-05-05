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«Барыс»: не можем удовлетворить финансовые требования Романа Савченко

«Барыс»: не можем удовлетворить финансовые требования Романа Савченко
Хоккей / КХЛ

Астанинский «Барыс» на своём официальном сайте рассказал о ситуации с защитником Романом Савченко, который может покинуть клуб.

«Защитнику Роману Савченко в преддверии чемпионата мира по хоккею был предложен контракт с аналогичными прошлому соглашению финансовыми условиями. Савченко отказался продлевать соглашение, запросив зарплату превышающую ту, что была предложена клубом. Клуб не в состоянии удовлетворить финансовые запросы игрока. В свою очередь, Савченко сообщил, что если контракт не будет подписан на его условиях, то он не поедет на чемпионат мира. Кроме того, Роман намерен продолжить карьеру в других клубах КХЛ. Чтобы не считаться в российских клубах легионером, защитник готов отказаться от паспорта гражданина Республики Казахстан», — указано на официальном сайте команды.

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