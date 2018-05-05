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Стали известны сочетания звеньев сборной России на дневной тренировке

Стали известны сочетания звеньев сборной России на дневной тренировке
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Стали известны сочетания звеньев сборной России на дневной тренировке в рамках чемпионата мира — 2018, который проходит в Дании. Напомним, 4 мая россияне разгромили сборную Франции — 7:0, 6 мая национальная команда сыграет с командой Австрии.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею — 2018

Вратари: Кошечкин, Шестёркин, Сорокин.
«Красные»: Гавриков — Киселевич, Капризов — Дацюк — Дадонов, Бывальцев;
«Белые»: Нестеров — Зайцев, Григоренко — Анисимов — Бучневич;
«Серые»: Яковлев — Береглазов, Мамин — Андронов — Шалунов, Сошников;
«Жёлтые»: Трямкин — Хафизуллин, Барабанов — Каблуков — Михеев.

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