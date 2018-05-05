Стали известны сочетания звеньев сборной России на дневной тренировке в рамках чемпионата мира — 2018, который проходит в Дании. Напомним, 4 мая россияне разгромили сборную Франции — 7:0, 6 мая национальная команда сыграет с командой Австрии.
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею — 2018
Вратари: Кошечкин, Шестёркин, Сорокин.
«Красные»: Гавриков — Киселевич, Капризов — Дацюк — Дадонов, Бывальцев;
«Белые»: Нестеров — Зайцев, Григоренко — Анисимов — Бучневич;
«Серые»: Яковлев — Береглазов, Мамин — Андронов — Шалунов, Сошников;
«Жёлтые»: Трямкин — Хафизуллин, Барабанов — Каблуков — Михеев.
«Нашей команде главное не баловаться». Что говорят об игре России на ЧМ
А также они оценили игру сборной России в стартовом матче ЧМ с Францией.