Стали известны сочетания звеньев сборной России на дневной тренировке в рамках чемпионата мира — 2018, который проходит в Дании. Напомним, 4 мая россияне разгромили сборную Франции — 7:0, 6 мая национальная команда сыграет с командой Австрии.



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею — 2018



Вратари: Кошечкин, Шестёркин, Сорокин.

«Красные»: Гавриков — Киселевич, Капризов — Дацюк — Дадонов, Бывальцев;

«Белые»: Нестеров — Зайцев, Григоренко — Анисимов — Бучневич;

«Серые»: Яковлев — Береглазов, Мамин — Андронов — Шалунов, Сошников;

«Жёлтые»: Трямкин — Хафизуллин, Барабанов — Каблуков — Михеев.

«Нашей команде главное не баловаться». Что говорят об игре России на ЧМ А также они оценили игру сборной России в стартовом матче ЧМ с Францией.