Р. Ротенберг: Знарок входит в тренерский штаб, он с нами на связи по телефону

Первый вице-президент ФХР, руководитель штаба сборной России Роман Ротенберг рассказал о работе тренеров национальной команды.



«Знарок с нами на связи. В режиме телефонного разговора. Он по-прежнему член тренерского штаба. Я бы фокусировался сейчас на этой команде, этих игроках, тренерах, которые здесь находятся. Это пойдёт на пользу нашей команде.



В тренерский штаб команды входит швед Ларс Юханссон. Это не впервые в сборной России, и мы уже три года общаемся с Ларсом по разным вопросам. Он тренер-методист, он предоставляет альтернативное мнение профессионала. Тренерский штаб обращается к нему, когда считает нужным, советуется с ним. Он консультирует по любым вопросам, связанным с подготовкой к играм», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

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