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Сборная Беларуси крупно проиграла команде Франции на ЧМ-2018 по хоккею

Сборная Беларуси крупно проиграла команде Франции на ЧМ-2018 по хоккею
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сборная Беларуси проиграла второй матч на чемпионате мира по хоккею, проходящем в Дании. Во встрече группы А команда уступила французам со счётом 2:6 (1:2, 0:1, 1:3). Накануне белорусы всухую проиграли шведам – 0:5. Французы же реабилитировались за проигрыш команде России со счётом 0:7.

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Заброшенными шайбами в составе французов отметился новичок «Автомобилиста» Стефан Да Коста, а также Дамьен Флёри, Лоик Ламперье, Антонен Манавьян, Антони Гюттинг и Жордан Перре. У белорусов точные броски провели Александр Павлович и Павел Воробей.

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ЧМ-2018
05 мая 2018, суббота. 17:15 МСК
Франция
6 : 2
2:1, 1:0, 3:1
Беларусь
1:0 – Флёри (Да Коста, Реш) – 03:33 (5x5), 2:0 – Да Коста (Жаниль) – 13:33 (5x5), 2:1 – Павлович (Развадовский, Воробей) – 19:36 (5x4), 3:1 – Ламперье (Клеро, Экефей) – 38:42 (5x5), 4:1 – Манавьян (Да Коста, Флёри) – 42:17 (5x4), 5:1 – Гюттиг (Перре) – 47:57 (5x4), 5:2 – Воробей (Плэтт, Коробов) – 54:46 (5x4), 6:2 – Перре (Леклер, Экефей) – 57:56 (5x4)
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