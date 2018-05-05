Сборная Беларуси крупно проиграла команде Франции на ЧМ-2018 по хоккею

Сборная Беларуси проиграла второй матч на чемпионате мира по хоккею, проходящем в Дании. Во встрече группы А команда уступила французам со счётом 2:6 (1:2, 0:1, 1:3). Накануне белорусы всухую проиграли шведам – 0:5. Французы же реабилитировались за проигрыш команде России со счётом 0:7.
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею—2018
Заброшенными шайбами в составе французов отметился новичок «Автомобилиста» Стефан Да Коста, а также Дамьен Флёри, Лоик Ламперье, Антонен Манавьян, Антони Гюттинг и Жордан Перре. У белорусов точные броски провели Александр Павлович и Павел Воробей.
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Состав белорусской команды и результаты контрольных матчей не внушают оптимизма.