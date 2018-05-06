Червенка: фаворитом ЧМ-2018 является сборная Швеции, у них очень хорошая команда

Нападающий сборной Чехии по хоккею Роман Червенка прокомментировал исход матча чемпионата мира со словаками, в котором его команда одержала волевую победу в овертайме (3:2).



«Мы показали отличный командный дух. Первая игра всегда очень тяжёлая, и мы счастливы завершить её с двумя очками. Наверное, в первую очередь было непросто в психологическом плане, На этом турнире мы хотим играть в наш лучший хоккей каждый матч. У нас много молодых ребят, но они очень талантливы. Надо заняться быстрым восстановлением, у нас плотный график — семь матчей за десять дней.

Думаю, фаворитом нынешнего чемпионата мира является сборная Швеции, у них очень хорошая команда», — приводит слова Червенки официальный сайт ИИХФ.