Лучшие сейвы второго дня чемпионата мира — 2018

Официальный канал ЧМ-2018 в Youtube опубликовал тройку лучших сейвов первого игрового дня чемпионата мира — 2018 в Дании.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею — 2018

В тройку лучших вошли сразу два сейва голкипера сборной Австрии Бернхарда Штаркбаума в игре со Швейцарией (2:3 ОТ), а также спасение голкипера сборной Чехии Павла Францоуза в матче со Словакией (3:2 ОТ) при счёте 1:2 в третьем периоде. Впоследствии его команда совершила камбэк и выиграла встречу.

Посмотреть видео также можно на официальном канале ЧМ-2018 в Youtube.