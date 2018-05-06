Сборная России прибыла на матч ЧМ-2018 с командой Австрии

Сборная России прибыла на «Роял Арену» в Копенгагене на матч группового этапа с Австрией. Нападающего Никиты Гусева, прилетевшего накануне, в автобусе не было, передаёт корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Напомним, форвард пропустил подготовку к чемпионату мира — 2018 и первый матч сборной России с командой Франции (7:0) из-за болезни.
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Ранее старший тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов заявил, что Гусев проходит адаптацию под присмотром докторов национальной команды.
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