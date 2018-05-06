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На матче Австрия — Россия на ЧМ-2018 присутствовали 9502 зрителя

На матче Австрия — Россия на ЧМ-2018 присутствовали 9502 зрителя
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Встреча сборной России и Австрии на групповом этапе чемпионата мира по хоккею 2018 года собрала 9502 зрителя. Матч проходил на «Роял-Арене» в Копенгагене. Стадион вмещает 12 500 зрителей.

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Сборная России выиграла свой второй матч чемпионата мира по хоккею. Подопечные Ильи Воробьёва разгромили команду Австрии со счётом 7:0 (3:0, 3:0, 1:0). Дубль на свой счёт записал Михаил Григоренко. Ещё по одному точному броску произвели Артём Анисимов, Александр Барабанов, Кирилл Капризов, Максим Мамин и Илья Михеев.

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