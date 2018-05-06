20-летний финн Себастьян Ахо набрал 10 очков в двух матчах чемпионата мира

Молодой нападающий сборной Финляндии Себастьян Ахо в двух стартовых матчах чемпионата мира по хоккею в Дании записал на свой счёт 10 баллов.
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Во вчерашнем матче с командой Южной Кореи (8:1) 20-летний нападающий «Каролины Харрикейнз» набрал четыре очка, оформив дубль и сделав две голевые передачи. В сегодняшней встрече со сборной Латвии (8:1) Ахо снова оформил дубль. Также Себастьян отметился четырьмя результативными пасами.
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