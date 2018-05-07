Сорокин — о голе Гусева в шестом матче: думаю, ёлки-палки, как же это случилось?

Голкипер ЦСКА и сборной России Илья Сорокин прокомментировал свою игру в полуфинале Кубка Гагарина со СКА (4-2), в частности шестой матч серии (3:2), когда пропустил две шайбы после двух бросков и был заменён на Ларса Юханссона.

«Почему не выиграли Кубок Гагарина? Помню, что был уверен в нашем успехе. Даже когда счёт в серии стал 3:1 в пользу казанцев, был уверен, что мы сможем вырвать победу. Я в пятом матче не играл, но было чувство, что в этот вечер всё не закончится. Кстати, когда меня заменили в шестом матче серии со СКА, я сидел на скамейке и очень волновался. Мне казалось, что ничего теперь не исправить. Но я ошибся.

Шестой матч со СКА? Голы-то помните? Сначала Никита Гусев мне бросил от борта и попал. Вторая шайба была нормальной, но беда в том, что Илья Ковальчук поразил ворота первым же броском после того курьёзного гола. В таких случаях меняют. Это не очень хорошо для команды, и замена может дать им импульс. И мы выиграли.

Отлично помню эмоции после гола Гусева. Когда Никита бросил я боялся посмотреть назад, так как понимал, что шайба зашла в ворота. Заклинило на секунду, думаю, ну ёлки-палки, как же это случилось? Но быстро пришёл в себя, подвигался. И тут бросок Ильи Ковальчука. Я видел момент броска Гусева, я вообще всё видел. Поднимал руку и допустил очевидную техническую ошибку. Это моя и только моя вина. Кстати, совсем недавно на тренировке сборной пропустил такую же шайбу. Вот, думаю, началось», — цитирует Сорокина официальный сайт КХЛ.

Посмотреть гол Гусева можно на официальном сайте КХЛ.