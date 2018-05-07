Трус: привык к заголовкам с моей фамилией, а в России про меня не все знают

Голкипер сборной Беларуси Виталий Трус поделился эмоциями от игры с Россией на ЧМ-2018.



«Австрия и Франция пропустили по семь шайб, а я — шесть? Да, на одну меньше. Может, мог бы ещё меньше пропустить, если бы немножко повезло. В первом периоде пытался, отбивался. Во втором получил «подворотные» голы. Потеряли двоих человек прямо на пятаке, как в детском саду. Из-за этого получилось 0:3, игра сломалась.



Хорошо русские играли под воротами, постоянно закрывали, большие ребята. Рост — 190 см, на коньках – под два метра. Постоянно выглядывал, а у них, наверное, была комбинация: Паша Дацюк выезжает, а они стоят на пятаке и закрывают момент броска. Я два броска просто не видел. Он один раз в штангу попал, ну и забил.



Замучило ли использование в заголовках из серии «Трус не играет в хоккей»? Уже привык. Меня на родине знают, а в России, наверное, не все в курсе, что есть такой вратарь — Трус», — передаёт слова игрока корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.