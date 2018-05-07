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Блэшилл: на международных турнирах спецбригады имеют огромную роль

Блэшилл: на международных турнирах спецбригады имеют огромную роль
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Главный тренер сборной США Джефф Блэшилл поделился впечатлениями от выигранного матча с командой Германии на чемпионате мира–2018.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018

«Наш уровень сегодня был очень хорош от старта встречи до окончания. Спецбригады имеют огромную роль в международных турнирах, и сегодня это показала не только наша игра в большинстве, но и работы спецбригады меньшинства. Завтра мы планируем наслаждаться отдыхом, а в четверг вернёмся на лёд», — приводит слова тренера USA Hockey.

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