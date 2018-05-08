Дэвид Немировски назначен главным тренером «Торпедо», информирует официальный сайт клуба.

«Мы рады, что смогли достигнуть договорённости с Дэвидом. Во-первых, это молодой и энергичный специалист, у которого есть большое желание работать и развиваться. Во-вторых, Дэвид имеет богатый опыт выступления за различные клубы, он прекрасно знает КХЛ. И в каждом клубе пользовался авторитетом и уважением коллег по команде, тренерского штаба. Не случайно Дэвид приходит в наш клуб не один, а со своим помощником, на которого мы также рассчитываем. В-третьих, самое главное, у нас общий взгляд на то, в какой хоккей должно играть «Торпедо». Дэвид – приверженец современного, атакующего стиля. Именно такую игру со ставкой на наших воспитанников и будет прививать команде новый главный тренер», — прокомментировал назначение и.о. председателя правления АНО ХК «Торпедо» Дмитрий Сватковский.

42-летний специалист последние три сезона работал спортивным директором «Адмирала», при этом находясь на тренерской скамейке клуба.



