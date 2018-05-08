Функционер ФХБ объяснил отставку Льюиса с поста главного тренера Беларуси

Спортивный директор Федерации хоккея Беларуси Владислав Клочков рассказал об обстоятельствах увольнения Дэйва Льюиса с поста главного тренера сборной Беларуси.



«Решение об уходе Льюиса было принято совместно. Оно взвешенно принято с обеих сторон. Льюис тоже прекрасно видел, что нужно что-то менять. Мы расстались полюбовно, никаких компенсаций, ни у кого друг к другу нет вопросов. Мы очень благодарны Льюису, он многое дал белорусскому хоккею. Сейчас он сказал, что его время прошло, что ему 65 лет, у него внуки, и он хочет больше времени проводить с семьёй. Пока Сергей Пушков исполняет обязанности, уже после ЧМ будут приниматься решения», — цитирует функционера «Р-Спорт».

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