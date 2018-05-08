Панков: не понимал решений Льюиса, сколько ещё Беларусь будет на волоске?

Известный белорусский тренер Василий Панков поделился мнением о проблемах сборной Беларуси на ЧМ-2018. Напомним, главный тренер команды Дэйв Льюис был уволен после поражения от России (0:6).



«В первых матчах у нашей сборной вообще ничего не получилось. Ни в атаке, ни в обороне. Матч с Францией был одним из решающих. Списывать результат на усталость нельзя — чемпионат мира только начался, люди готовились к нему полтора месяца, и сил, запала должно хватать игры на три-четыре так точно!



Я не тренер сборной и не могу говорить со стороны о проблемах, которые в ней есть. Но их хватает, и с каждым годом это число не уменьшается, а увеличивается. Я некоторых решений Льюиса не понимаю, и, думаю, со мной согласятся многие.



Сколько еще мы будем на волоске? Предыдущие два чемпионата прошли «на тоненького», а в этот раз такое может и не пройти. Но шансы остаться в элите у нас еще есть. Впереди наверняка два решающих матча — против сборных Австрии и Словакии. Надо просто выходить и играть», — цитирует Панкова «Беларусь сегодня».



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