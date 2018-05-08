Выбери лучшего хоккеиста в новейшей российской истории: Овечкин или Дацюк?

Наступил финал приуроченного к чемпионату мира по хоккею — 2018 голосования, целью которого является выбор лучшего хоккеиста в новейшей российской истории (с 1992 года, когда на чемпионате мира впервые дебютировала сборная команда Российской Федерации).



В финальной стадии баттла любители хоккея могут решить, кто из пары легендарных хоккеистов Александр Овечкин — Павел Дацюк будет назван лучшим хоккеистом в новейшей хоккейной истории.

Принять участие в голосовании можно также в официальном сообществе «Чемпионата» в сети «ВКонтакте».