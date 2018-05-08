Баклунд: у сборной Швеции хорошие шансы на победу на ЧМ-2018 по хоккею

Капитан сборной Швеции Микаэль Баклунд рассказал о желании одержать победу на чемпионате мира—2018.



«Мне комфортно в роли лидера. Попав в „Калгари“, я был скромным новичком, но с того времени многое изменилось. Теперь у меня и НХЛ, и на ЧМ-2018 команда молодых ребят, которые ждут от меня лидерских действий.



Разумеется, я мечтаю о большом титуле. Выиграть в НХЛ крайне сложно, но я мечтаю об этом. Также моя мечта — победы на ОИ и ЧМ, и чемпионат мира мы попробуем выиграть уже в Дании. У нас хорошие шансы», — цитирует Баклунда Hockey Sverige.

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