Сборная Латвии одержала разгромную победу над командой Южной Кореи в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею—2018, встреча завершилась со счётом 5:0. Таким образом, южнокорейский коллектив проиграл три дебютных матча на чемпионате мира с разницей забитых и пропущенных шайб 1-23.
В первой игре на турнире Корея была разгромлена Финляндией со счётом 1:8, в следующем матче было пропущено 10 шайб от Канады.
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею—2018
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Южная Корея проиграла три матча на ЧМ-2018 с разницей голов 1-23