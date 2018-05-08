Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

Южная Корея проиграла три матча на ЧМ-2018 с разницей голов 1-23

Южная Корея проиграла три матча на ЧМ-2018 с разницей голов 1-23
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сборная Латвии одержала разгромную победу над командой Южной Кореи в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею—2018, встреча завершилась со счётом 5:0. Таким образом, южнокорейский коллектив проиграл три дебютных матча на чемпионате мира с разницей забитых и пропущенных шайб 1-23.

В первой игре на турнире Корея была разгромлена Финляндией со счётом 1:8, в следующем матче было пропущено 10 шайб от Канады.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею—2018

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент