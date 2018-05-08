П. Воробьев: Илью сначала назначили тренером СКА, потом в сборную позвали

Известный тренер Пётр Воробьёв поделился подробностями назначения своего сына Ильи Воробьёва в качестве и.о. главного тренера сборной России.



«Как я узнал о назначении сына в сборную? Сначала его назначили главным тренером СКА. О том, что это может произойти, мне сообщил генеральный менеджер армейцев Андрей Точицкий. Он сказал, что в Москве пройдет совет директоров клуба. И что у Ильи есть хорошие шансы получить эту должность. На следующий день Точицкий перезвонил: все в порядке, Илья будет работать у нас. Назначение главным тренером сборной стало уже следующим шагом и произошло дня два спустя.



Другие варианты? Илья вел переговоры с руководством омского «Авангарда». Состоялись две встречи, вроде обо всем уже договорились. Но потом появился вариант со СКА.



Я лично звонил Олегу Валерьевичу, хотел поговорить. Но он не стал снимать трубку. Видимо, считает себя обиженным. Перезванивать я не стал, зачем? Нам оправдываться не в чем. Я вообще ничего не знал про это назначение. Илья тоже никому не навязывался. Но чувство неловкости у него все равно присутствует, конечно», — цитирует Воробьёва «Спорт день за днём».



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