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Нильссон: никогда не слышал об интересе СКА, не собираюсь ехать в КХЛ

Нильссон: никогда не слышал об интересе СКА, не собираюсь ехать в КХЛ
Хоккей / КХЛ

Голкипер «Ванкувер Кэнакс» и сборной Швеции Андерс Нильссон прокомментировал информацию нескольких СМИ, что он близок к переходу в петербургский СКА.

«Никогда не слышал об интересе СКА. Между мною и „Ванкувером“ нет никакого соглашения о расторжении контракта. Не планирую возвращаться в Европу в данный момент и в следующем сезоне не планирую играть в КХЛ. Кто-то просто хочет сделать заголовок из слуха», — цитирует игрока Hockey Sverige.

В минувшем регулярном сезоне НХЛ Нильссон одержал 7 побед в 27 матчах при 90,1 процента отражённых бросков и коэффициенте надёжности 3,44. За карьеру в лиге Андерс выиграл 36 матчей из 105, отражая 90,7% бросков при коэффициенте надёжности 3,07.

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