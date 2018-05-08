Нильссон: никогда не слышал об интересе СКА, не собираюсь ехать в КХЛ

Голкипер «Ванкувер Кэнакс» и сборной Швеции Андерс Нильссон прокомментировал информацию нескольких СМИ, что он близок к переходу в петербургский СКА.



«Никогда не слышал об интересе СКА. Между мною и „Ванкувером“ нет никакого соглашения о расторжении контракта. Не планирую возвращаться в Европу в данный момент и в следующем сезоне не планирую играть в КХЛ. Кто-то просто хочет сделать заголовок из слуха», — цитирует игрока Hockey Sverige.



В минувшем регулярном сезоне НХЛ Нильссон одержал 7 побед в 27 матчах при 90,1 процента отражённых бросков и коэффициенте надёжности 3,44. За карьеру в лиге Андерс выиграл 36 матчей из 105, отражая 90,7% бросков при коэффициенте надёжности 3,07.