Спортдиректор «Салавата»: работаем над приобретением центра для топ-6

Спортивный директор «Салавата Юлаева» Роман Беляев рассказал, какая позиция требует усиления, а также не исключил, что клуб может совершить ещё громкий обмен.

«Нам нужен центральный нападающий, который усилит наши первые два звена и наш атакующий потенциал. Игру в большинстве. Мы занимаемся этим вопросом.

Стоит ли ждать ещё громких обменов? Если на рынке будут игроки, которые сделают нашу команду сильнее, то почему нет? Брать игрока только за громкое имя или былые заслуги мы не будем», — сказал Беляев в интервью «Чемпионату».