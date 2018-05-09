Защитник «Сан-Хосе» Власич присоединился к сборной Канады на ЧМ-2018

Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Марк-Эдуард Власич присоединился к сборной Канады на чемпионате мира–2018, сообщается в официальном «твиттере» национальной команды.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018

В завершившемся регулярном чемпионате НХЛ сезона-2017/18 31-летний хоккеист провёл 81 матч, записав в актив 32 (11+21) результативных балла при показателе полезности «+9» и 34 минутах штрафного времени. В плей-офф он сыграл в 10 матчах, отметившись двумя голевыми передачами. Власич — обладатель золотых медалей Олимпийских игр–2014 в Сочи.