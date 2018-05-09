Милош Ржига может возглавить сборную Чехии после чемпионата мира–2018

59-летний чешский специалист Милош Ржига рассматривается на должность главного тренера национальной команды. Она станет вакантной после текущего чемпионата мира в Дании. Нынешний рулевой Йозеф Яндач покинет сборную и сосредоточится на работе в магнитогорском «Металлурге».

Издание iSport.cz сообщает, что у местной федерации хоккея трудности с поиском наставника национальной команды. Были сделаны предложения Мартину Страке и Либору Забрански, но оба отказались от позиции главного тренера. Теперь есть три кандидата, но приоритетным считается Милош Ржига, который в ходе прошлого сезона был уволен из «Слована». Также рассматриваются наставник молодёжной сборной Чехии Филип Песан и рулевой финалиста чемпионата Чехии, «Тршинеца», Вацлав Варада.

Предполагается, что Федерация хоккея Чехии объявит окончательное решение 7 июня.