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Хансен: мы мечтали превратить Финляндию в датское мороженое

Хансен: мы мечтали превратить Финляндию в датское мороженое
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Нападающий сборной Дании Янник Хансен прокомментировал сенсационную победу над командой Финляндии (3:2) на чемпионате мира 2018 года по хоккею. Форвард «Сан-Хосе Шаркс» провёл первый матч на мировом первенстве сразу после 15-часового перелёта из Северной Америки.

«Это было потрясающе. Конечно, меня предупредили, как за нас будут болеть. Уверен, что Дания не разочаровала своих болельщиков.

Усталость после длинного перелёта? Ничего страшного, адреналин гнал меня вперёд. Разумеется, я очень хотел приехать на родину и сыграть на этом турнире. Мы мечтали превратить Финляндию в датское мороженое. Это нечто особенное для нас. Сегодня на льду было 20 игроков, которые сделали всё, что могли сделать», — цитирует Хансена Extrabladet.dk

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