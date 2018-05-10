Никита Гусев не примет участия в матче ЧМ-2018 по хоккею со сборной Чехии

Старший тренер сборной России Алексей Жамнов заявил, что нападающий Никита Гусев не сыграет со сборной Чехии в матче чемпионата мира 2018 года.

«Гусев тренируется индивидуально, его адаптация идёт нормально. С Чехией он не сыграет, мы решили подождать, но надеюсь, что в следующих матчах вы его увидите. Сошников — 13-й нападающий, посмотрим во время матча, как будем его использовать. Кошечкин давно не играл, зато он тренировался, ему тоже нужен был отдых перед важными матчами. Олимпиаду и полуфинал с чехами мы не вспоминаем. Разные турниры, разные команды, приехали ребята из НХЛ. Для нас этот матч очень важен. Настрой должен быть хорошим», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.