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«Сочи» выменял у «Югры» защитника Погоришного

«Сочи» выменял у «Югры» защитника Погоришного
Хоккей / КХЛ

Ханты-мансийская «Югра» обменяла в хоккейный клуб «Сочи» защитника Олега Погоришного на денежную компенсацию, информирует официальный сайт черноморской команды.

Уроженец Сургута Олег Погоришный до перехода в «Сочи» всю свою карьеру провёл в системе ханты-мансийской «Югры». С 2011 года Олег выступал за команду «Мамонты Югры» в Молодёжной хоккейной лиге, где провёл четыре полноценных сезона.

За «Югру» 23-летний игрок отыграл 137 матчей, в которых забросил 4 шайбы и сделал 11 голевых передач.

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