«Сочи» выменял у «Югры» защитника Погоришного

Ханты-мансийская «Югра» обменяла в хоккейный клуб «Сочи» защитника Олега Погоришного на денежную компенсацию, информирует официальный сайт черноморской команды.



Уроженец Сургута Олег Погоришный до перехода в «Сочи» всю свою карьеру провёл в системе ханты-мансийской «Югры». С 2011 года Олег выступал за команду «Мамонты Югры» в Молодёжной хоккейной лиге, где провёл четыре полноценных сезона.



За «Югру» 23-летний игрок отыграл 137 матчей, в которых забросил 4 шайбы и сделал 11 голевых передач.

«Сибирь» и «Нефтехимик» ограбили финскую лигу. Таблица переходов КХЛ 1 мая многие слухи превратились в быль.