Путин забросил пять шайб в матче Ночной хоккейной лиги

Президент России Владимир Путин забросил пять шайб за свою команду «Легенды хоккея» на гала-матче (12:7) Ночной хоккейной лиги, информирует «Интерфакс».



Первый свой гол Путин забил на седьмой минуте, увеличив преимущество своей команды «Легенды хоккея» до 3:0. На 14-й минуте президент забросил ещё одну шайбу. Также в первом периоде глава государства отметился тремя голевыми передачами. Во втором периоде Путин отдал одну результативную передачу. В третьей двадцатиминутке президент забросил ещё три шайбы. Таким образом, по системе «гол+пас» президент набрал 8 очков.