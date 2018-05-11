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Капризов: не знаю, почему не сдержали Крейчи и Пастрняка, игру чехов разбирали

Капризов: не знаю, почему не сдержали Крейчи и Пастрняка, игру чехов разбирали
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Нападающий сборной России Кирилл Капризов подвёл итоги проигранного матча с командой Чехии (3:4 ОТ) в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею–2018.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018

«Не знаю, почему не сдержали Пастрняка и Крейчи, которые только с самолёта. Разбирали ли их игру отдельно? Команду их разбирали. Сейчас посмотрим ошибки и решим, что не получилось», — передаёт слова Капризова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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