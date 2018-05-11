Шалунов: поражение от Чехии послужит хорошим уроком, сделаем правильные выводы

Нападающий сборной России Максим Шалунов прокомментировал поражение от команды Чехии (3:4 ОТ) в матче группового этапа чемпионата мира 2018 года по хоккею, которое стало первым для команды Ильи Воробьёва.

«Сегодня серьёзный противник играл против нас. Надеюсь, результат послужит нам хорошим уроком. Чего не хватило? Нацеленности на ворота. Мы хорошо настроились на игру, но где-то нам чуть-чуть не везло. Просто надо было забивать свои моменты. Это будет хорошим уроком для нас, мы сделаем правильные выводы», — цитирует Шалунова пресс-служба Федерации хоккея России.