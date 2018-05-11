«Барыс» заключил новый контракт с Алиханом Асетовым

«Барыс» заключил новый контракт с нападающим Алиханом Асетовым, информирует официальный сайт клуба. Соглашение носит двусторонний характер и заключено на два сезона.

Минувший сезон Асетов провёл в составе «Номада», став лучшим бомбардиром команды в регулярном сезоне Открытого чемпионата Республики Казахстан – 35 (13+22) очков в 42 играх. Также на его счету 3 (0+3) балла в 7 играх плей-офф.

В составе сборной Казахстана Асетов принял участие в чемпионате мира в первом дивизионе, где в 5 играх набрал 3 (2+1) очка.