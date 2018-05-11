Новиков: Россия не показала мощь в атаке, гол в овертайме — несчастный случай

Заслуженный тренер России Юрий Новиков подвёл итоги матча сборной России с чехами (3:4 ОТ).



«Конечно, у чехов надо отметить связку Крейчи — Пастрняк. Давно у чехов не было такой молодой хорошей связки. Оба хоккеиста хорошо играют в «Бостоне», и мы должны сказать им спасибо, что приехали на этот чемпионат. Они подняли его уровень. А Червенка? Хитрый лис, за ним нужен глаз да глаз! У чехов очень интересная команда, но неизвестно, на сколько их хватит.



Наша сборная играла неплохо, но не думаю, что мы в этом матче сильно выложились. Мы не показали свою мощь в атаке. В обороне есть позиционные ошибки, где-то упускали выше названных ребят, а они забивали нам на опережении. Гол в овертайме стал несчастным случаем. Была ровная и интересная игра. Как дальше пойдёт? Думаю, наши будут становиться сильнее. Этот матч опустил нас на землю, чтобы мы не дремали. Игра была не злая, это было хорошее действие», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.



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