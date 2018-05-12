Сборная Беларуси проиграла 5 матчей подряд на ЧМ-2018 с общим счётом 4:25

Сборная Беларуси проиграла пятый матч подряд на чемпионате мира по хоккею–2018. В очередном матче группового этапа Беларусь проиграла соперникам из Чехии со счётом 0:3 (0:3, 0:0, 0:0)

Белорусская команда проиграла пять игр с общим счётом 4:25. Ранее национальная команда уступила Швеции (0:5), Франции (2:6), России (0:6) и Швейцарии (2:5). Таким образом, в трёх матчах на турнире команда не сумела забросить ни одной шайбы. Меньше белорусов на чемпионате мира забивает только Южная Корея.

По ходу турнира в сборной произошла замена главного тренера. Вместо Дэйва Льюиса командой руководит Сергей Пушков.

Сегодня, 12 мая, сборная Беларуси сыграет с командой Австрии. Проигравший в этом матче покинет элитный дивизион чемпионата мира. Начало встречи — в 17:15 мск.