Россия — Швейцария: онлайн-трансляция матча чемпионата мира начнётся в 21:15

Сегодня, 12 мая, в Копенгагене, на стадионе «Роял-Арена», в рамках чемпионата мира — 2018 состоится матч сборных Швейцарии и России. Встреча начнётся в 21:15 по московскому времени.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею—2018

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Швейцария— Россия.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Копенгагене и Хернинге с 4 по 20 мая. В Копенгагене играют команды из группы А (Швеция, Россия, Чехия, Словакия, Австрия, Франция, Швейцария и Беларусь). На арене в Хернинге проходят матчи группы В (Канада, Финляндия, США, Германия, Норвегия, Латвия, Дания, Южная Корея).