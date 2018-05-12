Купер: «Вашингтон» играл финал конференции, а у «Тампы» был матч номер 38

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер подвёл итоги первого матча серии с «Вашингтон Кэпиталз» (2:4).



"«Вашингтон» играл финал конференции, а мы играли в матче номер 38. Мы немало владели шайбой в зоне соперника, но не было бросков по воротам. Это отлично рассказало о нашем вечере. Иногда ты реализуешь план на игру и не побеждаешь, но с такой игрой шансов на победу быть просто не могло", — приводит слова специалиста The Athletic.

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