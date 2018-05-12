«Торпедо» обменяло Мозера в московское «Динамо» на Марковина

Нападающего нижегородского «Торпедо» Евгения Мозера обменяли в московское «Динамо», информирует официальный сайт КХЛ. В обратном направлении проследовал форвард Дмитрий Марковин.



В минувшем сезоне 24-летний Мозер забросил восемь шайб и сделал шесть результативных передач в 54 матчах регулярного сезона, в четырёх матчах плей-офф набрал одно (0+1) очко. Всего за карьеру в лиге воспитанник омского «Авангарда» забросил 33 шайбы и сделал 26 голевых передач в 230 играх.



23-летний Марковин в сезоне-2017/18 отметился тремя точными бросками и восемью голевыми передачами в 37 играх регулярного сезона. Всего за карьеру в КХЛ на его счету 14 (3+11) очков в 56 матчах.

«Сибирь» и «Нефтехимик» ограбили финскую лигу. Таблица переходов КХЛ 1 мая многие слухи превратились в быль.