Канада — Финляндия — 1:5. Видеообзор матча ЧМ по хоккею–2018

Сборная Финляндии одержала уверенную победу над командой Канады в рамках матча группового этапа чемпионата мира по хоккею–2018, игра закончилась со счётом 5:1 (0:0, 3:1, 1:1).

Дублем у финнов отметился Микко Рантанен, по одной заброшенной шайбе на свой счёт записали Янне Песонен, Ээли Толванен и Теуво Терявяйнен. У канадцев отличился Жан-Габриэль Пажо. Сборная Финляндии выиграла четвёртый матч из пяти на чемпионате мира–2018. Канада потерпела второе поражение в пяти встречах.



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