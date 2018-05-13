Павлович: я не знаю, как сейчас в Беларусь возвращаться

Нападающий белорусской сборной Александр Павлович поделился впечатлениями от неудачного выступления своей команды на чемпионате мира.

«Наша команда старалась вести игру, но с Австрией пошло какое-то жуткое… Не знаю, как это назвать — везение или невезение. Не реализовываем свои моменты, шайба катается по «ленточке» чужих ворот, а в наши ворота залетает от своих же хоккеистов. Просто в голове не укладывается, как такое происходит. Я не знаю, как сейчас в Беларусь возвращаться, как смотреть в глаза нашим болельщикам и родным. Нужно сделать всё, чтобы уже через год Беларусь вернулась в элиту», — цитируют Павловича «Известия».

Сборная Беларуси покинула элитный дивизион чемпионата мира по хоккею впервые с 2003 года.

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