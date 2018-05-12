Павлович: катастрофа для сборной Беларуси? В русском есть более подходящее слово

Нападающий сборной Беларуси Александр Павлович прокомментировал итоги проигранного матча чемпионата мира со сборной Австрии (0:4), после которого белорусская команда вылетела из дивизиона сильнейших.



«Катастрофа ли для сборной Беларуси — вылет из элиты? В русском языке есть более подходящее слово. Можно тысячу раз говорить о важности игры, но главное, что ты показываешь, когда выходишь на лёд. Сейчас трудно говорить о причинах провала, у нас в Беларуси много специалистов. Встряхнула ли смена тренера? Сейчас не готов рассуждать об этом. Извиняюсь за такой позор перед болельщиками. Если австрийцам ни одного гола не забивать...» — сказал Павлович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.

Трус был прав – сборную Беларуси не пустят в страну. Это катастрофа Они умудрились проиграть даже австрийцам и впервые с 2003 года вылетели из элиты.