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Онлайн-трансляции ЧМ по хоккею 13 мая: матчи Чехии, США, Швеции и Финляндии

Онлайн-трансляции ЧМ по хоккею 13 мая: матчи Чехии, США, Швеции и Финляндии
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сегодня, 13 мая, в 10-й игровой день чемпионата мира по хоккею 2018 года, состоятся четыре матча. В Копенгагене в первом матче померятся силами сборные Франции и Чехии, а во второй игре команда Швейцарии встретится со сборной Швеции. В Херинге сыграют сборные Норвегии и США, а во второй игре команда Германии встретится со сборной Финляндии. Следите за перипетиями матчей в онлайн-трансляциях «Чемпионата».

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею – 2018

17:15 (мск). Группа А. Франция — Чехия

ЧМ-2018
13 мая 2018, воскресенье. 17:15 МСК
Франция
Чехия

17:15. Группа B. Норвегия — США

ЧМ-2018
13 мая 2018, воскресенье. 17:15 МСК
Норвегия
США

21:15. Группа А. Швейцария — Швеция

ЧМ-2018
13 мая 2018, воскресенье. 21:15 МСК
Швейцария
Швеция

21:15. Группа B. Германия — Финляндия

ЧМ-2018
13 мая 2018, воскресенье. 21:15 МСК
Германия
Финляндия
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