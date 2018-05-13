Онлайн-трансляции ЧМ по хоккею 13 мая: матчи Чехии, США, Швеции и Финляндии

Сегодня, 13 мая, в 10-й игровой день чемпионата мира по хоккею 2018 года, состоятся четыре матча. В Копенгагене в первом матче померятся силами сборные Франции и Чехии, а во второй игре команда Швейцарии встретится со сборной Швеции. В Херинге сыграют сборные Норвегии и США, а во второй игре команда Германии встретится со сборной Финляндии. Следите за перипетиями матчей в онлайн-трансляциях «Чемпионата».



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею – 2018



17:15 (мск). Группа А. Франция — Чехия

17:15. Группа B. Норвегия — США

21:15. Группа А. Швейцария — Швеция

21:15. Группа B. Германия — Финляндия