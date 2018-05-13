Фридман: «Эдмонтон» положил глаз на Ковальчука, но Илья туда не перейдёт

Обозреватель канадского телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман заявил, что у клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» есть интерес к российскому нападающему Илье Ковальчуку.

«Похоже, «Эдмонтон Ойлерз» положили глаз на Илью Ковальчука. На самом деле, неплохая идея. Но он туда не перейдёт, подписание не случится», — написал Фридман в своей колонке.

После вылета СКА из плей-офф в минувшем сезоне Ковальчук сообщил о намерении попробовать силы в Северной Америке и собирается провести там ближайшие два-три года. В середине апреля Илья стал неограниченно свободным агентом в НХЛ, перестав быть членом списка добровольно завершивших карьеру.