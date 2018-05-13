Мирослав Шатан назвал Россию фаворитом в матче со Словакией

Генеральный менеджер сборной Словакии Мирослав Шатан назвал фаворита завтрашнего матча с командой России, а также прокомментировал, останется ли главный тренер Крэйг Рэмзи на посту рулевого словаков после чемпионата мира — 2018.
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«Фаворит в завтрашней игре — сборная России. Что касается контракта главного тренера словаков Крэйга Рэмзи, то он действует ещё следующий год», — передаёт слова Шатана корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Матч России и Словакии на чемпионате мира состоится 14 мая. Начало запланировано на 17:15 мск.
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