Шатан: у России все опасны, они каждый год хотят выиграть чемпионат мира

Генменеджер сборной Словакии Мирослав Шатан поделился ожиданиями от завтрашнего матча с командой России.



«Россия – один из фаворитов чемпионата мира, сильный соперник для нас. Конечно, я знаю, что у сборной России сменился тренер. Нам всё равно, кто у них тренер, они сильны и со Знарком, и без него. Мы провели сильный матч вчера против хорошей команды Швеции, и надеемся повторить это завтра против России.

Сборная России – это команда, которая каждый год играет за медали. Каждый год одни и те же три-пять команд не удовлетворяются любой медалью и всегда хотят выиграть золото. Россия – среди них, так же как Канада, США, Швеция. Как и в любой другой год, они стараются выиграть чемпионат мира. Посмотрим, кто станет чемпионом в этом году.

В Словакии теперь нет Шатана, Бондры, Палффи. Это поколение в прошлом, у нас есть новое поколение молодых ребят, половина команды впервые играет на чемпионате мира. Это хороший опыт для них, мы пытаемся развить новое поколение словацких хоккеистов.

Кто самый опасный у сборной России? Все!» — передаёт слова Шатана корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.