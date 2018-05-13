Жамнов: Гусев – мастер, его появление дало сборной России пользу в атаке

Старший тренер сборной России Алексей Жамнов высоко оценил игру нападающего национальной команды Никиты Гусева, который вчера провёл первый матч за сборную на чемпионате мира.

«Трямкин немного не успевает? Нет, почему. Во-первых, это первый чемпионат мира для него. Чуть другой уровень, все это понимают прекрасно. Парню надо дальше расти.

Никита Гусев – мастер. Один из самых талантливых наших игроков. Его появление дало сборной пользу в атаке.

Со времён Олимпиады у нас много новых игроков. Есть ребята, которые первый раз играют на чемпионатах мира. Совсем другая команда. Конечно, на чемпионат мира приехали игроки из НХЛ. Наверное, здесь больше мастерства, чем на Олимпиаде. Но с другой стороны олимпийский турнир по напряжению и накалу очень тяжёлый.

Мы настраиваемся на каждую игру. В обеих группах борьба. Финны проиграли Дании, а потом обыграли канадцев. Нельзя ориентироваться на то, кто и как играет. Нам надо концентрироваться на своей игре», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.