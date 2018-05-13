Кучеров: Тампа — по-настоящему хоккейный город. Он заслуживает Кубок Стэнли

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров с восторгом отозвался о болельщиках клуба, для которых он мечтает выиграть Кубок Стэнли. В полуфинальной серии плей-офф НХЛ его команда уступает «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 0-1.



«Тампа — отличный город, тут всё близко, в каком бы районе ты ни жил. Болельщики здесь реально преданы хоккею, Тампа стала по-настоящему хоккейным городом. Мы благодарны людям за каждый визит на стадион. Было бы классно выиграть Кубок Стэнли для Тампы. Город этого заслуживает, поэтому все в команде стараются изо всех сил. Мы молодая команда, но в то же время у нас достаточно опыта. Поэтому надеюсь, что в конце нас ждёт большой успех — Кубок Стэнли», — сказал Кучеров официальному каналу НХЛ в YouTube.

Вместо гола Кучерова – гол Овечкина. Две секунды, которые добили «Тампу» Капитану «Вашингтона» хватило мгновения, чтобы прошить Василевского.